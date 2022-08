L1 (J3) : Clermont, quelle belle surprise !

Clermont enchaîne. Une semaine après sa belle victoire à Reims (2-4), le club auvergnat a remporté un deuxième match consécutif contre Nice (1-0), ce dimanche, lors de la 3eme journée de Ligue 1. Rapidement devant grâce à Saïf Eddine Khaoui (6eme), la bande à Pascal Gastien a fait preuve de résilience pour garder à distance le Gym, qui a terminé la rencontre à neuf suite aux expulsions de Mario Lemina et Jean-Clair Todibo. Un premier revers en championnat qui confirme les difficultés actuelles de la formation azuréenne.

Gouiri touche du bois, Khaoui lance Clermont

La partie aurait pourtant pu démarrer de la meilleure des façons pour les Aiglons. Mais Amine Gouiri touchait le poteau sur sa première (et seule) tentative (3eme). A ce moment-là, les Niçois ne s’imaginaient pas vivre une journée aussi pénible. Tranchants sur leurs premières offensives, les Clermontois ouvraient la marque sur une belle frappe croisée de Saïf Eddine Khaoui, à la réception d’un bon centre de la gauche de Neto Borges (1-0, 6eme).



Le côté gauche auvergnat faisait d’ailleurs beaucoup de dégâts. Entre le Brésilien et Jim Allevinah, Nice était constamment débordé dans son couloir droit et frisait la correctionnelle sur deux opportunités de Florent Ogier (18eme) et Muhammed-Cham Saracevic (20eme). Si Jordan Lotomba, en difficulté défensivement, chauffait les gants de Mory Diaw (26eme), les visiteurs avaient un mal fou à enchaîner deux passes dans le camp adverse.

Les Aiglons craquent

Agréable à suivre, le match s’enlisait peu à peu. Les Clermontois se contentaient de défendre pour ne pas gâcher leur avance tandis que les Niçois balbutiaient toujours autant leur football. Il fallait attendre dix minutes lors du second acte et les entrées combinées de Youcef Atal et Andy Delort pour voir les visiteurs plus pressants. Les deux Algériens posaient d’emblée des soucis à leurs adversaires, le buteur passant proche d’égaliser sur une jolie volée repoussée par Mory Diaw (75eme).



En feu, le gardien formé au Paris Saint-Germain se montrait à nouveau décisif sur une reprise d’Aaron Ramsey à bout portant (78eme). Un arrêt important puisque dans la foulée, Mario Lemina, pour une faute par derrière (79eme), et Jean-Clair Todibo, pour un geste d’humeur (82eme), étaient expulsés. Deux craquages qui empêchaient le Gym de croire à un retour pour enregistrer une première défaite en championnat cette saison. De son côté, Clermont grappille (déjà) en vue du maintien.