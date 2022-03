L1 (J29) : Tout savoir sur Lens - Clermont

Lens doit retrouver la formule en Ligue 1, où il reste sur une défaite et un match nul. Les Sang et Or ne sont plus aussi flamboyants qu'en première partie de saison et occupent la 9e place. De son côté, Clermont a perdu ses deux derniers matches et se retrouve clairement en danger dans la course pour le maintien. Les hommes de Pascal Gastien n'ont que deux points d'avance sur la place de barragiste.

Les stats à connaître (avec Opta)

Les 4 dernières rencontres entre Lens et Clermont se sont toutes conclues par un match nul : 1-1 en août 2019 en Ligue 2, 2-2 (5-4 tab. pour Lens) en août 2019 en Coupe de la Ligue, 1-1 en janvier 2020 en Ligue 2 et 2-2 en décembre dernier lors du match aller en Ligue 1 cette saison.



Lens n’a perdu aucun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 contre un promu (3 victoires, 1 nul), mais sa dernière rencontre de ce genre dans l’élite s’est conclue sur un nul à Clermont en décembre (2-2).



Clermont reste sur 2 revers sans marquer le moindre but en Ligue 1 (0-4 à Lille, 0-2 v Lorient), mais n’a jamais enchaîné 3 défaites sans trouver le chemin des filets dans l’élite.



Clermont est l’équipe qui a subi le plus de fautes en Ligue 1 cette saison (357) alors que Lens affiche le plus faible total (246).



Jonathan Clauss, fraîchement appelé avec les Bleus, est le joueur qui a tenté le plus de centres dans le jeu en Ligue 1 cette saison (120), mais c’est le latéral de Clermont Akim Zedadka qui a le plus souvent trouvé un partenaire de la sorte en 2021/22 (35).