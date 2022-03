L1 (J29) : Lens se relance contre Clermont

Clermont s’est progressivement éteint

Auteur d’un début de saison séduisant, Lens connaissait plus de difficultés dans le jeu et les résultats ces dernières semaines, à l’image de ce match nul sans relief à Metz (0-0) le week-end dernier.Tout avait pourtant mal commencé pour les hommes de Franck Haise. Après un centre de Zedadka, Bayo est parvenu à se jouer de Gradit sur son contrôle orienté, avant de trouver avec de la réussite Rashani qui n’avait plus qu’à terminer le travail (9eme). Sans arriver à réellement emballer cette première période, Lens s’en est finalement remis à un coup de pied arrêté pour revenir dans le match. Après un corner joué rapidement, Magnin a repoussé le ballon sur Danso qui effectuait le geste juste pour trouver le petit filet adverse (39eme).S’apprêtant à effectuer un dégagement anodin, Djoco a finalement relâché le ballon sans voir l’attaquant lensois dans son dos. Sotoca en a profité pour récupérer le ballon avant de marquer dans un angle fermé (45eme+3).Clermont n’est finalement jamais parvenu à se remettre de ce but gag. Contraints de jouer plus haut dans cette seconde période,C’est pourtant à la suite d’un coup franc excentré qu’est intervenu le troisième but lensois. Après une frappe de Clauss repoussée par le poteau, le ballon est revenu sur Haïdara qui a eu le temps de contrôler avant de marquer du gauche (58eme). Seule une grosse occasion de Khaoui, bien repoussée par Farinez (77eme), a apporté un dernier frisson dans cette rencontre.Ce succès permet à Lens de revenir pour l’instant à trois points de la cinquième place, tandis que Clermont ne compte qu’un point d’avance sur la place de barragiste.