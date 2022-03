L1 (J28) : Troyes stoppe les Nantais

📊 Petit coup d'oeil sur les stats de la précieuse victoire de l'@estac_officiel



Le résumé et les autres stats de la rencontre sont ici

Nantes, reculade à craindre

La remontée du FC Nantes au classement de Ligue 1 s'est brutalement arrêtée samedi sur la pelouse de Troyes. Les joueurs de l'ESTAC ont su faire preuve de solidité, mais surtout de réalisme, pour s'octroyer le. Une victoire capitale pour les Doubiens qui conservent une marge aussi petite que précieuse sur la zone rouge. Nantes reste quant à lui bloqué à une provisoire septième place.La première période a été particulièrement équilibrée, mais les portiers n'ont que très peu été inquiétés. Et c'est finalement sur un excellent mouvement collectif et sur une passe décisive de Xavier Chavalerin, qu'. Un coup sur la tête des Canaris qui espéraient alors profiter de la mi-temps pour retrouver leurs esprits.Un espoir en partie comblé, car ce sont bien eux qui ont pris les choses en main lors du second acte. Malheureusement pour Antoine Kombouaré, aucun de ses joueurs n'est parvenu à trouver la faille et à arracher une égalisation qui n'aurait pas été totalement imméritée. Le succès troyens n'a pour autant rien de scandaleux et ces trois points glanés font, avec quatre points d'avance sur le barragiste lorientais (qui joue ce dimanche à Clermont).Quant à Nantes, toujours septième, il pourrait chuter sérieusement au classement puisqu'il est sous la menace de Monaco, Lyon et Lens, trois équipes qui seront sur les terrains de Ligue 1 ce dimanche.