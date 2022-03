L1 (J28) : Tout savoir sur Troyes - Nantes

Troyes relève petit à petit la tête, avec un nul puis une victoire sur ses deux derniers matches. L'ESTAC a ainsi pris un petit point d'avance sur la zone de relégation et compte bien le conserver, voire mieux. Pour Nantes, ça va toujours très bien avec une série qui est désormais de quatre matches sans défaite et une victoire lors de la dernière journée. Les Canaris peuvent regarder en haut...

Les stats à connaître

Troyes s'est éloigné de la zone de relégation le week-end dernier et a mis fin à sa plus longue série sans victoire en Ligue 1 cette saison (2n, 3d).



Les deux derniers buts encaissés à domicile par l'ESTAC l'ont été sur penalty.



Le total de 36 buts des Nantais est le plus faible parmi les 11 premières équipes de Ligue 1.



Les Canaris n'ont remporté aucun de leurs trois derniers matches de championnat à l'extérieur (1n, 2d).



Plus de la moitié (55%) des 27 derniers face-à-face en Ligue 1 entre les deux équipes se sont soldés par une première mi-temps sans but.