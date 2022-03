L1 (J28) : Tout savoir sur Clermont - Lorient

Clermont est toujours en difficulté avec une défaite lors de la dernière journée et deux matches de rang sans victoire. Lorient se bat également pour son maintien et occupe la 18e place, à quatre points de son adversaire du jour. Un match qui sera donc crucial dans la course à la survie dans l'élite.

Les stats à connaître

N'ayant pas réussi à battre les autres relégables Saint-Étienne (d 1-2), Metz (n 2-2) et Bordeaux (n 1-1) à domicile cette saison, un retour au stade Gabriel Montpied n'offre aucune garantie à Clermont.



Les Clermontois ont perdu des points lors des cinq matches de championnat au cours desquels ils ont reçu un carton rouge (3n, 2d).



Lorient fait encore preuve de combativité et a évité la défaite lors de trois de ses cinq derniers matchs de championnat (2v, 1n).



Le Clermontois Mohamed Bayo a ouvert le score lors de sept matches de championnat cette saison, y compris au match aller.



Aucune équipe n'a marqué 3 buts ou plus lors des neuf derniers matches de Clermont à domicile en Ligue 1.