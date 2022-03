L1 (J27) : Troyes se relance aux dépens de Bordeaux

Bordeaux – Troyes. Le match des mal classés. Quelques minutes après la victoire de Saint-Etienne face à Metz, Bordelais et Troyens s’étaient donnés rendez-vous au Matmut Atlantique à l’occasion de cette 28eme journée de Ligue 1. Un duel entre deux équipes engluées dans le bas de classement et en duel pour le maintien dans cette fin de saison. Mais, devant ses supporteurs, Bordeaux n’a jamais su trouver la faille devant une équipe de l'ESTAC qui a parfaitement joué le coup.

La malchance de Poussin

Bordeaux a rapidement tenté de mettre du rythme dans ce début de partie. Mais, incapables d’apporter le danger sur le but de Gallon, les hommes de David Guion se sont fait surprendre juste avant la demi-heure de jeu. Alors que l’arbitre de cette partie, Ruddy Buquet, avait dans un premier temps ordonné un coup franc à la limite de la surface bordelaise, l’homme au sifflet est revenu sur sa décision et a finalement accordé un penalty en faveur des Troyens pour une faute de Mensah sur Kaboré. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors que Poussin avait stoppé la frappe de Baldé, le gardien bordelais, a malencontreusement poussé le ballon du talon dans son propre but (0-1, 28eme).

Bordeaux incapable d’emballer le match

Au retour des vestiaires, les Bordelais ont une nouvelle fois tenté de mettre du rythme. Mais trop brouillons, les Girondins n’ont jamais su inquiéter Gallon qui aura passé une après-midi plutôt tranquille. Malgré des chiffres en sa faveur (61% de possession contre 39%), le club bordelais a montré trop de lacunes pour espérer quelque chose dans cette partie. Dans une fin de match très hachée et tendue, c’est finalement Troyes qui a fait le break, une nouvelle fois sur penalty transformé par Mothiba, qui s’est lui-même fait justice après une intervention manquée de Fransergio (0-2, 87eme). Pour Bordeaux, c’est une nouvelle désillusion. Bons derniers au classement, les Girondins voient leur chance de maintien s’amenuiser journée après journée. De son côté, Troyes prend un peu d’air et grimpe au 16eme rang.