L1 (J27) : Tout savoir sur Lille - Clermont

Lille s'en est très bien sorti sur la pelouse de Lyon la semaine dernière, avec une victoire en forme de hold-up et une décision arbitrale discutable en fin de match. Mais les Dogues en ont profité pour se rapprocher des places européennes et ne comptent pas lâcher le morceau face à une formation qui se bat pour son maintien. Avant cette journée, Clermont compte six points d'avance sur la zone rouge.

Les stats à connaître

Lille tentera de décrocher deux victoires consécutives pour la première fois depuis décembre.



Seul le PSG a remporté un match, toutes compétitions confondues, sur la pelouse de Lille après la défaite 4-0 du LOSC contre Nice en août dernier (7v, 7n).



Lors des huit derniers déplacements de Clermont, le premier buteur a gagné sans encaisser de but (4v, 4d).



Le Lillois Jonathan David a marqué lors de chacun de ses deux derniers matches de Ligue 1 à domicile contre une équipe promue.



Les trois ouvertures de score concédées par Lille à domicile en Ligue 1 l'ont été dans les 15 premières minutes.