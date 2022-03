L1 (J27) : Tout savoir sur Bordeaux - Troyes

Bordeaux ne perd plus depuis deux journées mais ne gagne pas non plus. Il y a donc urgence pour les Girondins, derniers du classement. En face, Troyes est 17e mais compte le même nombre de points et ce match vaudra donc très cher dans la course au maintien. L'ESTAC ne gagne plus non plus, et reste sur un match nul après deux défaites de rang.

Les stats à connaître

Bordeaux compte cinq victoires consécutives en Ligue 1 contre Troyes, mais quatre de ces rencontres se sont soldées par un seul but d'écart.



Un match de plus sans défaite permettrait aux Girondins d'égaler leur meilleure série d'invincibilité en championnat cette saison (trois).



Les Troyens n'ont remporté qu'une seule victoire lors de leurs sept derniers déplacements en championnat (6d).



Les buts ont été rares pour Troyes cette saison, surtout en deuxième mi-temps, avec un total de sept buts en championnat après la pause.



Bordeaux a encaissé 21 buts en championnat entre la 31e minute et la mi-temps cette saison, le record en Ligue 1.