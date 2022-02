L1 (J26) : Tout savoir sur Troyes - Marseille

Troyes ne va pas du tout mieux depuis l'arrivée de Burno Irlès, et reste sur un point pris en quatre matches. Marseille s'est de son côté fait surprendre par Clermont dimanche dernier, voyant sa série de victoires s'arrêter à deux. Le club phocéen va encore se battre pour conserver sa place de dauphin du PSG.

Les stats à connaître

La différence de buts est la seule chose qui sépare Troyes de la dernière place du classement de Ligue 1 avant cette journée, alors que le nouvel entraîneur Bruno Irlès est déjà sous pression après seulement six matchs à la tête de l'ESTAC (1v, 1n, 4d).



Les huit derniers résultats de Troyes à domicile en championnat ont été différents du précédent (2v, 3n, 3d).



Les Marseillais espèrent améliorer leur faible pourcentage de victoire contre des promus (46%) lors de leurs 13 derniers matches de Ligue 1 contre de telles équipes (6v, 3n, 4d).



Les Phocéens ont remporté six de leurs sept derniers déplacements en Ligue 1 (1d), tout en ouvrant le score à chaque fois, dont six fois avant la mi-temps.



Les équipes à domicile n'ont gagné que 15 % des matches de Ligue 1 2021/22 arbitrés par François Letexier, soit le pourcentage le plus bas parmi les arbitres qui ont arbitré au moins 10 matches.