L1 (J26) : Tout savoir sur Clermont - Bordeaux

Clermont va plutôt bien sur ces dernières semaines, avec trois victoires enregistrées lors des quatre dernières rencontres, dont une contre l'OM dimanche dernier. Bordeaux, de son côté, reste sur un match nul mais occupe la dernière place du classement et a l'occasion de profiter d'un éventuel faux pas de Saint-Etienne contre le PSG.

Les stats à connaître

Trois des quatre dernières victoires en championnat de Clermont ont été obtenues à l'extérieur.



Bordeaux est devenu le troisième club à ne pas avoir enregistré de clean sheet lors des 25 premières journées d'une saison de championnat - et le premier depuis 1959/60.



Bordeaux a pris des points lors de ses quatre déplacements chez des clubs de Ligue 1 classés entre eux et Clermont au début de cette journée (2v, 2n).



L'attaquant de Clermont, Mohamed Bayo, a ouvert le score à sept reprises cette saison en championnat, y compris lors de son dernier match et lors du match aller.



Douze des 13 matchs de Bordeaux à l'extérieur cette saison, toutes compétitions confondues, ont produit au moins 3 buts (4,38 en moyenne).