L1 (J25) : Tout savoir sur Rennes - Troyes

Rennes continue de se montrer assez irrégulier en championnat, avec une nouvelle défaite lors de la dernière journée. Mais le club breton est encore totalement en course pour les places européennes et compte bien remettre la marche avant face à une équipe qui joue le maintien. Car Troyes, en effet, occupe la 16e place avant cette journée, et reste sur un petit point pris lors de ses trois dernières sorties.

Les stats à connaître

Avec plus de deux fois plus de points à domicile qu'en déplacement (25 contre 12), Rennes aborde la 25e journée avec deux victoires consécutives à domicile en championnat.



Troyes enregistre un nombre de points plus faible après 24 journées que lors de deux des quatre dernières saisons où ils ont été relégués en Ligue 2.



Troyes n'a enregistré qu'un seul match nul à l'extérieur (8d), le plus faible total de Ligue 1.



Gaëtan Laborde a marqué lors de cinq des six victoires de Rennes à domicile en championnat par au moins deux buts d'écart.



Troyes n'a pas été mené à la mi-temps lors de ses cinq derniers déplacements à Rennes, toutes compétitions confondues.