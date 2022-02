L1 (J25) : Tout savoir sur Marseille - Clermont

Installé à la deuxième place du classement, Marseille compte bien profiter de l'irrégularité de ses concurrents au podium. La formation de Jorge Sampaoli veut enfoncer Clerrmont, qui s'est incliné lors de la dernière journée et qui est très loin d'être à l'abri dans la course au maintien. Les hommes de Pascal Gastien n'ont que quatre points d'avance sur la dernière place avant cette journée.

Les stats à connaître

Marseille a marqué lors de 11 matches de championnat consécutifs (7v, 2n, 2d).



Marseille n'occupe que la neuvième place du classement à domicile, après avoir perdu des points lors de six de ses neuf derniers matches de championnat ici (3v, 4n, 2d).



Une nette amélioration des résultats à l'extérieur des visiteurs est à noter, puisque Clermont a fait le plein de points lors de deux de ses trois derniers déplacements en championnat.



Le héros potentiel de Clermont pourrait être Mohamed Bayo, car il a marqué cinq (45%) des 11 buts de son équipe à l'extérieur en Ligue 1.



Marseille est l'une des deux seules équipes de Ligue 1 à ne pas avoir marqué dans les 15 premières minutes de jeu à domicile.