L1 (J25) : Rennes déroule face à Troyes

Sans pitié pour les mal classés, auteur de festivals offensifs réguliers, Rennes a remis ça à domicile contre le 17ème, Troyes, avec quatre buts inscrits dont deux très beaux (4-1) et une cinquième place à la clé. Serhou Guirassy a inscrit un doublé, Iké Ugbo a répondu mais Gaëtan Laborde et Martin Terrier ont assommé les visiteurs.

Ugbo ouvre son compteur

Guirassy n’avait plus été titulaire en Ligue 1 depuis cinq mois et a plutôt bien rendu la confiance que lui a accordée Bruno Genesio : en vingt minutes tout rond, l’ancien attaquant d’Amiens a scoré deux fois, d’abord en surgissant dans les six mètres après une première parade de Gauthier Gallon devant Hamari Traoré (14ème) puis en concluant de la tête un superbe mouvement aérien entre Lovro Majer et Birger Meling (19ème). Un break rapide et logique, au vu du soin qu’a mis le SRFC dans son entame de match et la mainmise des locaux d’entrée. Sur sa seule et unique frappe cadrée de la partie, Troyes a réduit l’écart contre le cours du jeu par l’intermédiaire de la recrue canadienne Ugbo, auteur - de la tête sur un ballon navigant dans la surface - de son premier but avec sa nouvelle équipe, pour sa deuxième apparition.

Meling et Majer, la gauche caviar