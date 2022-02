L1 (J24) : Tout savoir sur Clermont - Saint-Etienne

Vainqueur de ses deux derniers matches de Ligue 1, Clermont va bien mieux. La formation de Pascal Gastien présente ainsi le même bilan que Saint-Etienne, qui reste également sur deux succès. Six points séparent les deux équipes au classement et les Verts pourraient véritablement se remettre à y croire en cas de victoire contre Mohamed Bayo et ses coéquipiers. La place de barragiste n'est qu'à deux points...

Les stats à connaître

Clermont vise une troisième victoire consécutive en championnat pour la première fois depuis mai 2021.



Clermont a perdu trois matches sur neuf après avoir ouvert le score cette saison.



St-Étienne n'a gagné la deuxième mi-temps qu'à six reprises cette saison.



Arnaud Nordin a marqué après la 75e minute lors de deux des quatre victoires de Saint-Étienne en Ligue 1 cette saison.



Sur les 16 matchs de championnat impliquant l'une ou l'autre de ses équipes depuis décembre 2021, seuls quatre (25%) ont vu les deux équipes marquer.