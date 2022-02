L1 (J24) : Tout savoir sur Brest - Troyes

Brest peine à trouver de la régularité ces dernières semaines, en variant entre victoires, matches nuls et défaites. La formation de Michel Der Zakarian garde un matelas intéressant sur la zone de relégation mais doit se méfier de Troyes, qui n'est qu'à sept longueurs. L'ESTAC reste sur un match nul.

Les stats à connaître

Brest n'a remporté qu'un seul de ses six derniers matches de championnat (1n, 4d) et n'a pas réussi à marquer lors de ces quatre défaites.



Les Pirates ont remporté cinq de leurs sept derniers matchs à domicile (2d).



Les Troyens n'ont gagné qu'une seule fois lors de leurs sept derniers matches de Ligue 1 (2n, 4d).



Aucune équipe de Ligue 1 n'a perdu plus de points que Troyes (21) après avoir marqué le premier but.



Aucune équipe de Ligue 1 n'a fait pire que les neuf défaites à la mi-temps plus en fin de match de Brest cette saison.