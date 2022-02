L1 (J24) : Brest se reprend en écrasant Troyes

Menacés par le barragiste messin et le premier relégable bordelais (tous deux un point derrière), les Aubois avaient grand besoin d’engranger. Conscient que son 4-4-1-1 testé lors de la réception de Metz (0-0) avait été stérile, Bruno Irles osait un 4-4-2 bien plus joueur, lançant dès le départ ses deux nouvelles cartes offensives, Iké Ugbo (venu de Genk) et Lebo Mothiba (arrivé de Strasbourg). Orphelin de Romain Faivre, Michel Der Zakarian n’était pas en reste et offrait leurs premières titularisations à Youcef Belaïli (transfuge du Qatar SC) et Martin Satriano (prêté par l’Inter Milan).

Belaïli et Satriano s’imposent déjà

Les deux recrues brestoises se mirent en évidence dès la 7eme. Le long de la touche, Belaïli a adressé une longue ouverture qui loba Adil Rami. Dans la course, Satriano a contrôlé de la poitrine en se retournant, puis conclu du bout du pied en se jetant devant Gauthier Gallon. Une superbe réalisation, qui a convaincu les 12 000 spectateurs bravant la pluie et le vent que les deux nouveaux allaient faire le spectacle dans cette deuxième partie de saison.



En effet, Belaïli a pris les commandes du jeu brestois, avec une protection de balle rendant chèvre ses adversaires. Un vrai numéro 10 à l’ancienne… et un vrai numéro 9, puisque, si Satriano a touché peu de ballons, obligeant surtout la charnière adverse à jouer bas, l’Uruguayen fut au bon endroit et au bon moment pour faire le break à la 27eme. A l’origine, une relance au pied de Gallon, qui relançait jusque-là à la main, mais qui, par réflexe, voulut vite trouver ses attaquants. Les bourrasques soufflant sur Francis-Le Blé empêchant le ballon de dépasser la surface, Franck Honorat s’est montré plus prompt qu’Erik Palmer-Brown pour déposer un caviar juste devant la cage. Satriano n’avait plus qu’à pousser au fond pour signer son doublé.

Malmenés par leurs hôtes, sans solution pour faire vivre, les Troyens sont tout de même parvenus à réduire le score juste avant la pause. Monté pour un coup-franc de Florian Tardieu repoussé par la défense brestoise, Rami resta pour reprendre de la tête un centre de Rominigue Kouamé. Monté plus haut que Lilian Brassier, le capitaine aubois a piqué sa tête dans le soupirail. Marco Bizot cafouilla sa prise de balle, permettant aux visiteurs de garder espoir à la pause.

Honorat fait couler Troyes

Les trombes d’eau qui s’abattaient sans discontinuer sur la pelouse n’empêchaient pas les locaux de dérouler au retour des vestiaires. A la 49eme, Jean-Kevin Duverne a fait l'appel dans le dos de Yoann Salmier, et reçut une excellente passe en profondeur de Lucien Agoume. Le latéral s'est appliqué pour centrer en retrait. Idéalement placé, Honorat a repris fort de l'intérieur. Palmer-Brown s’est jeté devant Gallon, déviant légèrement la tentative et la rendant imparable !

Plus inspiré qu’en fin de première période, Bizot a empêché Ugbo de réduire l’écart à l’issue d’un une-deux avec Mothiba à l’heure de jeu. Le portier brestois est allé vite au sol sur la droite pour mettre en corner la reprise en taclant de l’attaquant canadien. Une intervention cruciale, puisque quelques minutes plus tard, Salmier s'est emmêlé les crayons le long de la touche. Entré depuis peu, Steve Mounié lui a subtilisé le ballon, servant ensuite Hugo Magnetti. Le milieu honora l’appel d’Honorat dans la profondeur. L’ailier contrôla, puis enchaîna d'une frappe croisée des 16 mètres que Gallon avait anticipée de l’autre côté. La messe était dite, et Michel Der Zakarian voulut faire plaisir à tout le monde. De retour d’une grave blessure, Paul Lasne mordit avec appétit le couloir gauche peu après son entrée. L’ex-Montpelliérain centra à mi-hauteur au second poteau. Bénéficiant de la passivité de Youssouf Koné, Mounié reprit à bout portant et retrouva le chemin des filets !

Abrégeant le calvaire troyen, M.Batta ne donna pas de temps additionnel. La route pour éviter la relégation sera longue et difficile pour des visiteurs carencés dans l’animation. Les Brestois sont en revanche largement dans les temps pour le maintien, et devraient régaler leurs supporters à de nombreuses reprises lors de la phase retour !