L1 (J23) : Tout savoir sur Troyes - Metz

Une défaite, une victoire, une défaite... Troyes enchaîne le bon et le moins bon ces dernières semaines, et cherche une régularité qui lui fait pour le moment défaut dans la course pour le maintien. 16e, l'ESTAC reçoit un Metz qui n'a qu'un point de moins, à la 18e place. Voilà donc l'un des matches très importants de cette journée dans la course pour le maintien.

Les stats à connaître

Troyes, en difficulté, a subi sa septième défaite en dix sorties en Ligue 1 (2v, 1n) avec sa défaite 2-1 à Angers lors de la dernière journée.



Troyes n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matches à domicile (2n, 3d).



Metz devra remédier à ses faiblesses en seconde période, car aucune équipe n'a une différence de buts après la pause plus mauvaise que son -14 avant ce week-end.



Les Grenats n'ont perdu qu'un seul de leurs cinq derniers déplacements en première division (2v, 2n).



Mama Baldé, l'attaquant de Troyes, a marqué trois buts en quatre apparitions contre Metz, et a vu ses trois buts en championnat cette saison ouvrir le score pour son équipe.



Aucune équipe de Ligue 1 n'a perdu plus de matches de championnat contre des adversaires actuellement dans la moitié inférieure du classement que Troyes, qui en a perdu six cette saison.