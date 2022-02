L1 (J23) : Tout savoir sur Nice - Clermont

Ça va très bien pour Nice, qui enchaîne les victoires semaine après semaine en Ligue 1, et qui s'est même offert le scalp du Paris Saint-Germain en Coupe de France. La formation de Christophe Galtier veut reprendre sa place de dauphin du club francilien en championnat alors que Clermont, qui a retrouvé le succès lors de la dernière journée, souhaite s'éloigner de la zone de relégation.

Les stats à connaître

Nice reste sur cinq victoires consécutives en championnat, ce qui est leur plus longue série de victoires depuis une série de six succès qui s'est terminée fin 2016.



Les Niçois n'ont encaissé qu'un seul but au cours des 330 dernières minutes de jeu en championnat.



Le victoire de Clermont contre Rennes a vu les Clermontois remporter pour la première fois un match de Ligue 1 après avoir concédé l'ouverture du score (1v, 4n, 8d).



Amine Gouiri a contribué à 47% des buts de Nice en championnat cette saison (B10, P7), dont deux buts et trois passes décisives lors de ses trois dernières sorties en championnat.



Nice est invaincu lors de 11 de ses 12 derniers matches de championnat contre des promus (6v, 5n, 1d).