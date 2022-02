L1 (J23) : Pas de but entre Troyes et Metz

Irles, c’est pas fameux



Les recrues messines au rendez-vous

Un nouveau derby du Grand Est entre deux rivaux dans la course au maintien. Et un record : celui du plus faible nombre de tirs sur un match en Ligue 1 cette saison (8). Après sa défaite à domicile contre Strasbourg (0-2), puis son succès à Reims (0-1), le FC Metz enchaînait par son troisième voisin en ce début d’année. Il a obtenu à Troyes ce qu’il était venu chercher : le match nul.Sans imagination dans le jeu, les Grenats n’ont pas cadré la moindre frappe face à des Aubois, décevants et bien trop inoffensifs eux aussi. Ces derniers conservent leur petit point d’avance sur leurs adversaires du jour, toujours barragistes. Une bien maigre consolation au regard des victoires de Lorient, Sainte-Etienne, Reims ou Clermont, autres formations du bas de tableau.La formation troyenne n’est jamais parvenue à emballer la rencontre et à trouver la solution face à la défense messine, pourtant peu réputée pour son imperméabilité. Les rares occasions ont essentiellement été des frappes lointaines : celles de Dylan Chambost (27ème) et Mama Baldé (44ème) qui n’ont pas vraiment été dangereuses pour Alexandre Oukidja.L’ancien attaquant dijonnais a, lui, été le seul à surnager et n’est pas passé loin de trouver la faille sur une tête décroisée (76ème).Même s’il a des circonstances atténuantes au regard de l’impressionnante liste de blessés, Bruno Irles ne fait pour l’instant clairement pas mieux que son prédécesseur Laurent Battles. Sur le plan comptable et encore moins dans le jeu.Frédéric Antonetti était lui aussi confronté à une avalanche d’absents, y compris celle de dernière minute de Marc-Aurèle Caillard, remplacé par Alexandre Oukidja, plutôt à son avantage. Les Messins auraient pu réussir le hold-up sur un corner de Farid Boulaya et une mauvaise appréciation d’Adil Rami, mais Ibrahim Amadou n’a pas cadré sa tête alors qu’il était dans une position idéale (75ème). Pour le reste, du déchet, de la fébrilité et un manque de mouvements autour du porteur du ballon.Les nouvelles recrues ont néanmoins été à leur avantage : les valeurs sûres Jean-Armel Kana-Biyik, Ibrahim Amadou en charnière centrale et le piston gauche Fali Candé. Mais les Grenats devront montrer autre chose pour s’en sortir. D’autant plus qu’ils accueillent l’OM et se déplacent à Lille lors des deux prochaines journées. Après la guerre de Troyes, il faudra proposer bien plus. Enfiler le bleu de chauffe ne suffira pas…