L1 (J23) : Clermont créé la surprise à Nice

Elbasan offre la victoire à Clermont

📊 Les statistiques de la belle victoire du @ClermontFoot !#OGCNCF63 pic.twitter.com/yoJoXGm2UJ — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 6, 2022

Le Clermont Foot 63 a réussi une mini-sensation, ce dimanche, en s’imposant sur la pelouse de Nice (0-1). Un succès logique, au vu de la domination et de l’efficacité globale des visiteurs. Dès le début de la partie, les hommes de Pascal Gastien se sont montrés entreprenants. On ne jouait que depuis cinq minutes quand Yohann Magnin a placé une frappe cadrée du droit, captée en deux temps par Marcin Bulka (5eme). Ce même Magnin s’est ensuite essayé à un nouveau tir croisé au point de penalty, après une remise de la tête de Vital N’Simba, pour un ballon passé non loin du poteau (13eme). En face, Nice a réalisé un premier acte très timide, et seule la vitesse a permis aux Aiglons de se montrer dangereux. Insuffisant pour permettre à Amine Gouiri de couper victorieusement un centre d’Hichem Boudaoui, en première intention (18eme) ou de prendre le dessus sur Ouparine Djoco, sur un centre fort de Melvin Bard, venu de la gauche (39eme). La meilleure occasion de cette période, c’est Clermont qui se l’est procuré, avec un ballon récupéré de manière heureuse au point de penalty par Mohamed Bayo. Mais le tir enroulé du Guinéen n’a pu que flirter avec la barre transversale azuréenne (45eme).Au retour des vestiaires, Nice a eu beau se montrer plus pressant, c’est bien devant le but de Marcin Bulka que le danger était palpable. Dès l’entame, une tête de Yohann Magnin est sortie près du poteau par le gardien polonais (47eme). Un montant qui a par la suite sauvé le Gym, sur la reprise du droit du bien trop seul Jim Allevinah (70eme). Les avertissements n’ont pas suffi pour des locaux finalement punis à l’entame du dernier quart d’heure. Une réalisation pleine de sang-froid d’Elbasan Rashani, pour bonifier une bonne combinaison côté droit entre Akim Zedadka et le passeur Jim Allevinah (0-1, 77eme). Dos au mur, le Gym a encore misé sur de la vitesse pour répliquer. C’est d’ailleurs sur un coup franc rapidement joué que Jordan Lotomba a pu placer une tête à bout portant, captée par Djoco (82eme). Nice a laissé passer sa dernière opportunité, au point de laisser filer sa deuxième place au championnat à l’OM, tombeur d’Angers ce week-end (5-2). Pour Clermont, le succès face à Rennes, fin janvier, a été bonifié, permettant aux Auvergnats de s’éloigner un peu plus de la zone de relégation, avec désormais quatre points d’avance sur le 18eme et barragiste.