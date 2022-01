L1 (J22) : Angers renoue avec la victoire face à Troyes

Mangani punit Troyes

Les Angevins recevaient les Troyens cet après-midi au stade Raymond Kopa avec comme ambition de renouer avec le succès. Les visiteurs souhaitaient confirmer leur succès à Montpellier en semaine 1-0 pour s'éloigner de la zone de relégation. Pour son deuxième match à la tête de l'Estac, Bruno Irles va connaître l'ouverture du score à nouveau, comme à la Mosson. Le latéral Abdu Conté a accéléré sur le côté gauche dans le camp d'Angers puis a délivré une passe en retrait pour Gerson Rodrigues.Après le premier quart d'heure, les locaux sont parvenus à trouver une brèche dans la défense visiteuse. Le défenseur de Troyes Yoann Salmier a poussé dans le dos dans la surface de réparation l'attaquant d'Angers Bilal Brahimi (25eme). Le milieu Thomas Mangani a transformé son penalty plein axe en prenant à contre-pied Gauthier Gallon (26eme). Après la demi-heure de jeu, bis repetita, les Troyens ont réalisé une deuxième erreur défensive. Le défenseur Giulian Biancone a accroché Mathias Pereira Lage dans la surface de réparation (36eme).Il a marqué son 17eme penalty consécutif en Ligue 1. Au retour des vestiaires, les hommes de Gérald Baticle ont loupé la balle de 3-1 par l'attaquant Casimir Ninga (58eme). Les Troyens ont été trop timides sur le plan offensif en seconde période pour s'offrir au mieux un point et perdent ce duel et restent menacés par la 18eme place. Leur adversaire du jour prend ses distances avec ce succès et se rapproche du Top 10.