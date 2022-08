L1 (J2) : Tout savoir sur Troyes-Toulouse

Après le revers subi à Montpellier dans un match particulièrement prolifique (3-2), Troyes - qui devrait lutter pour son maintien dans l'élite - reçoit un Toulouse qui a su faire bonne impression face à Nice lors de la 1ère journée (1-1). Ce dimanche, la rencontre pourrait être assez indécise.

Les stats à connaître :

Troyes est resté muet lors de chacun de ses 4 derniers matches contre Toulouse en Ligue 1, son dernier but contre cet adversaire est l’œuvre de Benjamin Nivet le 16 février 2013. C’est sa plus longue disette en cours face à une équipe actuelle de l’élite.



Troyes a remporté 3 de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 nul, 2 défaites), autant que lors de ses 19 précédents (7 nuls, 9 défaites).



Toulouse reste sur 23 matches à l’extérieur sans victoire en Ligue 1 (6 nuls, 17 défaites), sa pire série depuis janvier 1993-mai 1994 (28). Son dernier succès hors de ses bases dans l’élite remonte au 19 janvier 2019 à Nîmes (1-0).



Buteur lors de la 1re journée à Montpellier, Mama Baldé a cadré 4 tirs (5 tentatives) dans cette rencontre, total le plus élevé pour un joueur de Troyes en Ligue 1 depuis Adama Niane le 17 février 2018 contre Metz (4 également).



Thijs Dallinga, buteur pour sa 1re en Ligue 1 contre Nice le week-end passé, est l’auteur de 75% des tirs cadrés de Toulouse lors de la 1re journée (3/4), meilleur pourcentage parmi les équipes à plus d’un tir cadré.