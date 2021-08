L1 (J2) : Tout savoir sur Clermont - Troyes

Pour sa première en Ligue 1, Clermont avait obtenu un succès de prestige à Bordeaux le week-end dernier (0-2). Désormais, les pensionnaires de Gabriel-Montpied voudront enchaîner devant leur public. En face, après une courte défaite contre le PSG (1-2), Troyes entend bien lancer sa saison, après avoir affiché un beau visage il y a une semaine face à l'armada parisienne.

Les stats à connaitre

En 2020-21, Clermont a terminé 2eme de Ligue 2 avec 72 points (21 victoires, 9 nuls et 8 défaites) et une différence de +36.



En championnat de France, le CF63 reste sur six succès, deux matchs nuls et deux revers, soit 20 points.



Cette saison, Mohamed Bayo et Jodel Dossou (un but) sont pour le moment les meilleurs buteurs des Auvergnats.



Cet été, Clermont vient de s'offrir les services de Saif-Eddine Khaoui, le milieu offensif tunisien, arrivé en provenance de Marseille gratuitement.



L'an dernier, Troyes a remporté la Ligue 2 avec 77 points (23 victoires, 8 nuls et 7 défaites) et une différence de +24.



Sur les dix derniers matchs de l'ESTAC en France, le club compte 19 points, grâce à un bilan de six victoires, un nul et trois défaites.



Actuellement, le latéral droit Oualid El Hajjam est le meilleur réalisateur du club audois (un but) et Dylan Chambost est le meilleur passeur (une passe).



Recruté pour environ 5 millions d'euros à Fluminense, le milieu brésilien Metinho est pour le moment la recrue phare de l'été troyen.



Sur les dix dernières rencontres entre les deux équipes en Ligue 2, Clermont en a gagné cinq, Troyes quatre et il y a eu un match nul.