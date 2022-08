L1 (J2) : Toulouse impressionne à Troyes

L'Estac de Troyes recevait Toulouse pour son deuxième match de championnat dans cette saison de Ligue 1 2022/2023. Les Troyens souhaitaient se reprendre après une défaite à Montpellier (3-2) pour leur premier match. Les Toulousains visaient aussi un premier succès après avoir concédé un nul à domicile face à Nice (1-1). L'une des deux formations a réussi cet objectif. Il s'agit du TFC. Pourtant, les Troyens ont bien attaqué cette rencontre avec une tête de Mama Baldé dans la surface de réparation de Toulouse bien servi par Andreas Bruus (13eme). L'attaquant originaire de Guinée-Bissau Mama Baldé a continué de faire trembler la défense du TFC avec une percée plein axe dans le camp visiteur. Il a été stoppé par Rasmus Nicolaisen (24eme).

Toulouse au niveau de la Ligue 1

Après les alertes d'un seul homme, Mama Baldé, côté Troyes, les Toulousains ont répondu d'une manière chirurgicale à la domination troyenne. Vers la demi-heure de jeu, Zakaria Aboukhal s'est présenté dans la surface de réparation de Troyes et a adressé un centre. Au deuxième poteau, le défenseur Yasser Larouci a devancé un Toulousain mais a poussé le ballon dans son propre but (0-1, 36eme). Au retour des vestiaires, les hommes de Philippe Montanier sont parvenus à doubler la mise. Le même Zakaria Aboukhal a récupéré un ballon dans le camp de Troyes et a délivré un centre devant le but de Gauthier Gallon. Son coéquipier Rafael Ratao a marqué de près (0-2, 54eme). Le promu sudiste a conclu sa domination dans ce duel des deux derniers champions de Ligue 2 avec une réalisation du meilleur buteur de la saison 2021/2022 dans l'antichambre de l'élite, l'Anglais Rhys Healey (0-3, 85eme).