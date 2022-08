L1 (J2) : Clermont renverse Reims

Dans une saison qui enverra un cinquième des clubs de l’élite en Ligue 2, cette opposition entre l’avant-dernier et le bonnet d’âne valait déjà cher ! Sèchement battus à Marseille (4-1) et Paris (5-0), Rémois et Clermontois voulaient lancer leur championnat face à une opposition moins relevée.



Les deux blocs, compacts, ne laissaient pas beaucoup d’espace. La partie resta fermée jusqu’à la 22eme, quand le capitaine auvergnat Florent Ogier a retenu Folarin Balogun par le maillot, alors que le jeune Anglais l’avait déposé sur son contrôle orienté sur la gauche de la surface. Penalty indiscutable ! Dix-neuf ans, mais beaucoup de culot : Kamory Doumbia a posé le ballon, pris deux petits pas d’élan, fait mine d’ouvrir le pied droit pour embarquer Mory Diaw, rabattant ensuite de l’autre côté avec dextérité. Balogun avait moins de maîtrise sur le second penalty rémois, obtenu à la demi-heure de jeu pour une frappe contrée du bras par Yohann Magnin. Diaw avait anticipé au sol sur la gauche, mais a commis une faute de main permettant au ballon de rouler au fond des filets ! Les Clermontois avaient la tête dans le seau.

Reims boit du petit lait en première période…

Les Rémois, galvanisés, gagnaient tous les duels. A la 40eme minute, sur un nouveau ballon récupéré haut par les hommes d’Oscar Garcia, K. Doumbia a servi Mitchell Van Bergen sur un plateau. Diaw a tenu à se rattraper de sa bévue, sortant la frappe puissante du Néerlandais d’une belle parade sur la droite. A la pause, on pensait le match plié. Et pourtant… Dès la reprise, sur une balle en profondeur anodine, Emmanuel Agbadou a ceinturé Komnen Andric dans le rond central. Carton rouge aussi stupide que logique pour le défenseur ivoirien !



Sur le coup franc qui suivit, Johan Gastien visa le côté gauche de la surface, où Van Bergen levait les bras dans son duel de la tête contre Ogier, touchant le ballon de la main. M.Hamel allait revoir les images et sifflait son troisième penalty de l’après-midi, le troisième converti : Komnen Andric frappait fort au milieu, tandis que Patrick Pentz avait plongé sur la droite.

Puis le calice jusqu’à la lie en seconde

Dix minutes plus tard, Gastien plaça un coup franc au même endroit, au même partenaire, et la remise de la tête d’Ogier fut parfaitement exploitée par Andric, qui signa son doublé du front à bout portant ! Le fils du coach a été à l’origine du troisième but auvergnat, sur un troisième coup franc excentré joué en retrait à la 71eme. Profitant de n’être pas pris, Muhammed-Cham Saracevic a contrôlé à l'orée de la surface, puis enroulé sortant du gauche. Le ballon a fini sa course dans le soupirail droit de Pentz, resté sur ses appuis ! Clermont prenait la mène, et libéré de la pression, se faisait plaisir.



Deux remplaçants s’invitaient à la noce à la 77eme. Saîf-Eddine Khaoui a débordé sur la droite, puis centré au sol. Brillamment, Saracevic a laissé filer le ballon entre ses jambes pour Jérémie Bela, qui, des 18 mètres, plein axe, a enroulé dans la lucarne droite ! Disloqués, les Rémois eurent toutes les peines du monde à exister jusqu’à la fin des cinq minutes de temps additionnel. Pour le club de Jean-Pierre Caillot, qui s’est séparé des fers de lance Rajkovic, Konan, Ekitike et voudrait vendre Faes, ça commence déjà à sentir très mauvais. Celui d’Ahmet Schaefer vient en revanche de faire une très belle opération comptable !