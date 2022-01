L1 (J19) : Strasbourg enchaîne à Clermont

La dernière rencontre de la phase aller (19eme journée) de Ligue 1, opposant Clermont à Strasbourg, s’est tenue ce mercredi, quatre semaines après sa date initiale. Cette fois-ci, pas de brouillard au stade Gabriel-Montpied pour ce match opposant le 16eme au 7eme. La hiérarchie a été respectée dans le jeu avec une équipe alsacienne sûre de ses forces. Les joueurs de Julien Stéphan ont tenu le ballon dans le premier acte. Ils se sont procuré plusieurs situations avec Kévin Gameiro.

Lancé dans le dos de la défense à maintes reprises, l’attaquant tricolore n’a pas su punir les locaux … jusqu’à la 44eme minute. Il a réceptionné une ouverture laser de Jean-Eudes Aholou qui a cassé la ligne arrière. Le n°9 s’est présenté devant Ouparine Djoco et a fait preuve de sang-froid pour tromper le portier d’un subtil piqué de son mauvais pied, le gauche. Une sixième réalisation en championnat pour celui passé par le FC Séville et Valence.

Strasbourg passe la quatrième

Elle a permis à cette redoutable formation strasbourgeoise de mener 1-0 à la mi-temps. Le buteur aurait pu doubler la mise au retour des vestiaires (52’) mais il a manqué le cadre à quelques centimètres du but, après avoir vu Djoco lui repousser un ballon dessus. Cet immanquable a donné un second souffle aux Auvergnats, qui ont toutefois manqué un peu de tout pour espérer recoller au score.

Strasbourg a finalement fait le break à l’entame du dernier quart d’heure (77’) sur un but signé Cédric Hountondji contre son camp. Un malheureux événement pour le défenseur, le jour de son 28eme anniversaire. Plus fringant, le Racing l’a emporté (2-0) et conservé son pourcentage de 100% de victoires après avoir ouvert le score (8/8), signant à cette occasion un troisième succès en 2022 en autant de sorties. Il fait un bond de trois places pour devenir quatrième du championnat, quand Clermont (17eme) glisse d’une position vers le bas.