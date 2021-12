L1 (J18) : Tout savoir sur Troyes - Bordeaux

Après une courte éclaircie avec une victoire, Troyes a rechuté lors de la dernière journée. L'ESTAC n'a que très peu de marge avec la zone de relégation et aurait tout intérêt à éviter la défaite contre Bordeaux. Les Girondins pointent en effet à deux points du club de l'Aube, après son match nul contre Lyon dimanche dernier (2-2).

Les stats à connaître

Les Troyens devraient pouvoir s'appuyer sur leur solide forme à domicile lors de leurs six derniers matchs (2v, 3n, 1d).



Bordeaux n'a récolté que 14 points après 17 journée, et la seule saison où ils en ont récolté moins à ce stade remonte à 1959/60, lorsqu'ils ont ensuite été relégués après avoir échoué à la 20e place.



Bordeaux a marqué au moins 2 buts lors de quatre de ses six derniers matchs à l'extérieur.



Deux des trois buts de Mama Baldé en Ligue 1 pour Troyes cette saison étaient des ouvertures de score à domicile. Pendant ce temps, Ui-Jo Hwang a marqué quatre de ses cinq buts en championnat cette saison à l'extérieur, dont le premier but de Bordeaux à chaque fois qu'il a marqué.



Les Troyens n'ont pas remporté sept des 11 matches de Ligue 1 où ils ont pris l'avantage cette saison (4n, 3d).