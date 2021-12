L1 (J18) : Tout savoir sur Angers - Clermont

Après deux matches sans victoire, Angers a retrouvé le chemin du succès lors de la dernière journée. Le SCO, qui est la troisième équipe à avoir le moins perdu en Ligue 1 cette saison, compte onze points d'avance sur un Clermont qui ne parvient plus à retrouver son souffle en championnat. La formation de Pascal Gastien s'est dangereusement installé dans la zone de relégation.

Les stats à connaître

Angers n'remporté que deux de ses huit derniers matchs (3n, 3d), bien qu'il ne soit qu'à deux points des six premiers avant cette journée.



Le SCO a marqué lors de 19 de leurs 20 derniers matches de Ligue 1.



Clermont n'a pas gagné à l'extérieur depuis son premier déplacement de la saison (2n, 6d) - tout en n'ayant pas marqué au cours des 206 dernières minutes de jeu à l'extérieur.



Mohamed Bayo a été impliqué dans 10 des 19 buts de Clermont en championnat (B8, P2). Un seul joueur (Jonathan David de Lille) a contribué à un pourcentage plus élevé des buts de son équipe en Ligue 1 avant cette journée.



Les deux équipes ont reçu un carton rouge dans les 15 dernières minutes dans deux des quatre dernières confrontations en championnat.