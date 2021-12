L1 (J17) : Tout savoir sur Lille - Troyes

Lille a enfin retrouvé le chemin du succès, et pas face à n'importe qui : sur la pelouse de Rennes, mercredi soir. Une victoire qui permet aux Dogues d'aborder ce match avec cinq longueurs d'avance sur son adversaire du soir, Troyes. L'ESTAC reste aussi sur une victoire et ne se privera pas s'il peut s'éloigner encore un peu plus de la zone de relégation.





Les stats à connaître

Les Dogues espèrent enchaîner deux victoires consécutives pour la deuxième fois seulement cette saison.



La victoire sur Rennes (2-1) a stoppé une série de cinq matchs de Ligue 1 (4n, 1d) dans lesquels les Lillois avaient perdu leur avantage après avoir marqué en premier. Sachant que Lille a ouvert le score dans un record de 12 matches de championnat après 16 journées.



Troyes présente la pire attaque de Ligue 1 à l'extérieur, avec six petits buts marqués jusqu'ici.



Le gardien de Troyes Gauthier Gallon tentera d'enregistrer sa première série de deux «clean sheets» consécutifs en championnat depuis avril.



Aucun club de Ligue 1 n'a récolté plus que les 41 cartons jaunes de Lille cette saison.