L1 (J16) : Tout savoir sur Clermont - Lens

Cinq défaites de suite : Clermont n'en finit pas de chuter au classement, loin de son début de saison séduisant dans l'élite. De son côté, Lens est plus irrégulier qu'en début d'exercice et n'a gagné aucun de ses deux derniers matches. Douze points séparent les deux équipes au classement, alors que les Sang et Or n'ont qu'un point de retard sur le podium.

Les stats à connaître

C'est la première fois que les Clermontois perdent cinq matchs d'affilée depuis 2006.



Clermont a perdu ses trois derniers matchs en raison d'une baisse de régime en seconde période, encaissant six buts après la 75e minute.



Seul le PSG a marqué plus de buts que Lens (27) avant cette journée, ce qui a aidé les prétendants à l'Europe à s'imposer par au moins deux buts d'écart lors de leurs trois dernières victoires.



Les trois défaites à l'extérieur de Lens en Ligue 1 cette saison sont survenues lors de leurs trois précédents déplacements.



Plus de la moitié (53%) des matches de Lens en Ligue 1 ont produit plus de 3,5 buts, le record cette saison.