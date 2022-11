L1 (J15) : Tout savoir sur PSG - Auxerre

Tout va bien pour le PSG, qui a remporté ses quatre derniers matches de Ligue 1, mais qui va devoir faire avec des stars dont la tête est certainement déjà au Qatar pour le Mondial. Auxerre n'aura pas tout à fait le même problème, et sera entièrement tourné vers son opération maintien.

Les stats à connaître (avec Opta)

Ce sera la 1re rencontre toutes compétitions confondues entre Paris et Auxerre depuis la finale de la Coupe de France remportée par le club parisien le 30 mai 2015 au Stade de France (1-0). Le PSG n’a plus accueilli l’AJA dans l’élite depuis le 4 décembre 2011 et un succès 3-2.



Paris est invaincu lors de ses 30 derniers matches à domicile contre un promu en Ligue 1 (27 victoires, 3 nuls), sa dernière défaite remontant au 15 mai 2010 contre Montpellier (1-3).



Auxerre a marqué exactement un but lors de chacun de ses 7 derniers matches en Ligue 1. L’AJA n’a pas connu meilleure série de matches en marquant dans l’élite depuis octobre 2010-janvier 2011 (11).



Paris a encaissé au moins 2 buts lors de ses 2 dernières réceptions toutes compétitions confondues (7-2 contre le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions, 4-3 contre Troyes en L1), mais n’a plus connu plus longue série depuis septembre-octobre 2007 (0-2 contre Bordeaux, 1-3 contre Rennes, 2-3 face à Lyon).



Auxerre est l’équipe qui a effectué le plus d’interceptions en Ligue 1 cette saison (189), Paris celle qui en a fait le moins (110).



Paris a inscrit 3 buts ou plus à 7 reprises en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. Auxerre est l’une des 2 formations à ne jamais y être parvenue cette saison avec Angers.