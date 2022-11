L1 (J15) : Tout savoir sur Brest - Troyes

Brest a rechuté le week-end dernier et reste sur deux matches sans victoire, qui l'ont fait chuté à la 19e place du classement. Troyes, qui vient de mettre à pied Bruno Irlès, ne compte que quatre points de plus et ne trouve plus le chemin du succès en Ligue 1.

Les stats à connaître (avec Opta)

Brest compte 8 points après 14 matches de Ligue 1 2022/23, le 2e total le moins élevé de son histoire à ce stade en comptant 3 points pour une victoire derrière 1979/80 (3).



Troyes affiche la 5e attaque de Ligue 1 cette saison, avec 25 buts après 14 journées. Il s’agit du meilleur total de l’Estac à ce stade dans l’élite, 6 unités de plus que son précédent record (19 en 2000/01 et 2001/02). A l’inverse, les Aubois sont la 19e défense de Ligue 1 avec 29 buts encaissés, leur pire bilan à ce stade, à égalité avec la saison 2012/13 (19e et relégué en fin de saison).



Brest compte 3 points à domicile cette saison en Ligue 1, total le plus faible. Le SB29 reste sur 8 matches sans victoire à Francis-le-Blé dans l’élite (3 nuls, 5 défaites), plus longue série en cours.



Troyes a marqué 15 buts lors de ses 7 déplacements en Ligue 1 cette saison, seul Paris (24) en a marqué plus.



Brest (13/14) et Troyes (14/14) sont 2 des 3 équipes qui ont encaissé des buts lors du plus grand nombre de matches en Ligue 1 cette saison (Strasbourg également à 13).



Seul Angers (7) a encaissé plus de buts que Brest (4) et Troyes (4) à la suite d’un corner en Ligue 1 cette saison.