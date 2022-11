L1 (J15) : Première à domicile pour Brest

Fausse joie pour Brest

Un penalty en deux temps

Match entre deux prétendants au maintien aujourd’hui à Brest avec des Troyens qui arrivent en Bretagne sur une série de six matchs sans victoire. Des interrogations aussi suite à la mise à pied de leur coach Bruno Irles durant la semaine. Les Troyens voulaient donc finir sur une bonne note avant la trêve liée à la Coupe du Monde. A Brest, pas beaucoup plus de certitudes surtout à domicile où les Bretons n’ont pas gagné depuis le mois de mai. Pourtant l’entame de match des Brestois est parfaite avec dès la première minute un but marqué par Franck Honorat. Malheureusement pour quelques centimètres hors-jeu, le but est invalidé par l’arbitrage vidéo. Les Brestois continuent pourtant à mettre le pressing sur les joueurs troyens qui subissent sans rompre. Faute de précision dans le dernier geste, les Bretons ne parviennent pas à ouvrir le score et au contraire, permettent aux Troyens de revenir dans le match petit à petit. Plus costauds dans les duels, les Troyens parviennent à se créer quelques opportunités de venir inquiéter la défense bretonne qui ne craque pas autour d’un bon Brendan Chardonnet. Les deux équipes retournent aux vestiaires sur un score nul et vierge assez logique tant elles ont manqué de précision dans le dernier geste et ont eu tendance à trop se précipiter.La seconde période démarre assez vite avec notamment des Troyens plus percutants qui sont tout proches d’ouvrir la marque sur une belle frappe croisée à ras de terre d’Andreas Bruus que Maro Bizot parvient à détourner in extremis (51eme). Quasiment dans la foulée, c’est Brest qui finalement parvient à prendre l’avantage grâce à un penalty de De Romain Del Castillo consécutif à une poussette dans le dos d’Abdu Conté sur Mathias Pereira-Lage (1-0, 54eme). Un avantage de courte durée car suite à une belle action côté gauche de Yasser Larouci, son centre est détourné dans son propre but par le capitaine brestois, Brendan Chardonnet (1-1, 59eme). Les Troyens sont ensuite tout proches de faire la bonne affaire sur un contre mené par Rony lopes qui voit finalement sa frappe être bien détournée par Marco Bizot (66eme). Il faut attendre une dizaine de minutes pour voir Brest reprendre les choses en main en bénéficiant d’un nouveau penalty pour une semelle de Salmier sur Del Castillo. Islam Slimani se charge de la sentence mais son penalty est repoussé par le goal troyen. Penalty à retirer pour l’entrée dans la surface prématurée de Salmier. Cette fois-ci, c’est Steve Mounié qui prend le ballon et marque d’une belle frappe décroisée à mi-hauteur. (2-1, 76eme). Coup dur pour les Troyens qui allaient en recevoir un second avec l’expulsion de Mama Baldé suite à un geste de « coup de tête » sur Christophe Hérelle (80eme). Les Bretons n’avaient plus qu’à gérer la fin de match pour obtenir leur première victoire de la saison à domicile et sortir de la zone rouge juste avant la trêve internationale. Pour Troyes, la mauvaise série continue, place maintenant au repos et à la recherche d’un nouveau coach pour aborder la deuxième partie de la saison.