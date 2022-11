L1 (J15) : Lens puissance 5

Après 8 succès en 8 matchs dans leur antre de Bollaert-Delelis, les Sang et Or avaient à cœur de continuer sur leur brillante série. Cela s’est rapidement vu : dès l’entame de match, un centre précis de l’international polonais Przemysław Frankowski trouvait Wesley Saïd dans la surface, mais l’ancien attaquant du Stade Rennais ne parvenait pas à cadrer (1ere).

Les Auvergnats n’étaient pas en reste : quelques secondes plus tard, c’est l’international kosovar Elbasan Rashani qui mettait le gardien lensois Brice Samba à contribution, de la tête (4eme). Après de nouvelles alertes, signées Saïd (8eme) et Deiver Machado (25eme), la stupeur va s’abattre sur l’historique antre nordiste : sur un corner frappé par Saïf-Eddine Khaoui, Grejon Kyei déviait le ballon sur l’ancien Clermontois Salis Abdul Samed, qui ne pouvait que marquer contre son camp peu avant à la pause (0-1, 37eme).

Comme d’habitude, Seko Fofana a mis les petits plats dans les grands

Menés à la pause, les joueurs de Franck Haise n’ont pas longtemps gambergé. Au bout de plusieurs minutes d’attaque-défense caricaturale, Wesley Saïd a égalisé sur un beau mouvement collectif mens par Frankowski, Sotoca et conclu par l’ex-Toulousain, pour son cinquième but cette saison (1-1, 60eme). A force de reculer, les Clermontois ont vu la sentence tomber une dizaine de minutes de plus tard. Sur une nouvelle action limpide des Sang et Or, avec toujours Frankowski à la baguette, Seko Fofana va profiter d’une passe idéale de Jonathan Gradit dans la surface pour marquer entre les jambes du gardien clermontois Mory Diaw (2-1, 69eme). Le score ne bougera plus : avec ce succès, le RC Lens s’assure de terminer la première partie de saison à la seconde place (36 points), à deux points des champions en titre parisiens qui affrontent Auxerre ce dimanche à 13h.