L1 (J14) : Tout savoir sur Troyes - Saint-Etienne

Après deux victoires de suite, Troyes a de nouveau marqué le pas lors des deux dernières journées. L'ESTAC compte quatre longueurs d'avance sur Saint-Etienne, qui a enfin décroché sa première victoire en Ligue au terme d'un match fou contre Clermont avant la trêve. Les Verts comptent sortir de la zone de relégation au plus vite.

Les stats à connaître (avec Opta)

Troyes n’a remporté que 2 de ses 14 matches face à St Etienne en Ligue 1 (4 nuls, 8 défaites), mais c’était chaque fois à domicile : 3-1 en octobre 2006 et 2-1 en octobre 2017.



St Etienne n’a remporté que 2 de ses 9 derniers matches de Ligue 1 face à un club promu (1 nul, 6 défaites), 2-0 contre Lorient en août 2020 et 3-2 contre Clermont lors de la précédente journée.



St Etienne est invaincu lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls suivis d’une victoire), et n’a plus fait mieux dans l’élite depuis janvier-février 2021 (5). Les Verts n’ont plus gagné 2 rencontres consécutives en L1 depuis avril dernier (2).



Troyes est invaincu lors de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 victoire, 3 nuls), et a l’occasion d’enchaîner 5 réceptions sans défaite pour la première fois sur une même saison depuis janvier-mars 2013 (5).



St Etienne n’a remporté aucun de ses 7 derniers déplacements en Ligue 1 (3 nuls, 4 défaites) et n’a plus fait pire depuis octobre 2017-janvier 2018 (8).



St Etienne a encaissé 28 buts en 13 matches de Ligue 1 2021/22, pire défense de l’élite. 6 des 7 dernières équipes qui en ont concédé au moins autant à ce stade de la compétition ont été reléguées en fin de saison.



Troyes a commis 5 erreurs menant à un tir en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe, mais ces erreurs n’ont finalement abouti qu’à un but adverse.



St Etienne a concédé l’ouverture du score à 12 reprises en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. Cependant, les Verts ont évité la défaite après avoir encaissé le 1er but à 6 occasions (1 succès, 5 nuls) – dont lors de chacune de leurs 3 dernières rencontres – plus haut total également.



Rominigue Kouamé a récupéré 92 ballons en Ligue 1 cette saison, au moins 28 de plus que tout autre joueur de Troyes.



L’attaquant de St Etienne Wahbi Khazri pourrait être impliqué sur son 100e but en Ligue 1 (66 buts, 33 passes décisives). Parmi les joueurs africains en activité dans l’élite, seul son coéquipier Ryad Boudebouz (102) fait mieux.