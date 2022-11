L1 (J14) : Tout savoir sur Troyes - Auxerre

Troyes a donné beaucoup de fil à retordre au PSG en ne s'inclinant que 4-3 au Parc des Princes le week-end dernier. Auxerre a de son côté enfin retrouvé le chemin de la victoire pour se sortir de la zone de relégation. Un petit point sépare les deux équipes au classement, dans un bas de tableau extrêmement serré.

Les stats à connaître (avec Opta)

Ce sera la 1re rencontre entre Troyes et Auxerre en Ligue 1 depuis le 5 mai 2007 (1-0 pour l’AJA à l’AbbéDeschamps). L’Estac n’a remporté aucun de ses 7 derniers matches dans l’élite contre les Auxerrois (2 nuls, 5 défaites), sa dernière victoire remontant au 13 octobre 2001 (3-1 dans l’Yonne).



Troyes n’a gagné aucun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites), après avoir gagné 3 de ses 5 précédents (1 nul, 1 défaite).



Auxerre affiche 12 points après 13 matches de Ligue 1 cette saison, son plus faible total à ce stade de la compétition depuis 1981/82 (10 en comptant 3 points pour une victoire). Néanmoins, l’AJA n’a perdu que 2 de ses 5 derniers matches de L1 (1 victoire, 2 nuls), après s’être inclinée lors de ses 4 précédents.



Troyes a partagé les points lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 à domicile (2-2 x2 et 1-1 x2). Depuis le début de saison 2021/22, seul Cadix (12) a réalisé plus de matches nuls à domicile que l’Estac (11) dans les 5 grands championnats européens.



Auxerre a perdu 5 de ses 6 déplacements en Ligue 1 cette saison (1 victoire). L’AJA a encaissé 16 buts à l’extérieur dans l’élite en 2022/23, seul…Troyes fait pire (18).



Seul Monaco (6) a marqué plus de buts qu’Auxerre (5) sur corner en Ligue 1 cette saison. L’AJA a d’ailleurs inscrit 3 de ses 4 derniers buts dans l’élite à la suite d’un corner.