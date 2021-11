L1 (J14) : Tout savoir sur Clermont - Nice

Clermont n'en finit plus de glisser au classement, lui qui reste sur trois défaites de rang, dont une dans les dernières minutes contre l'AS Saint-Etienne, après avoir été totalement renversé. Nice a de son côté chuté avant la trêve après avoir enchaîné trois rencontres sans défaite. Dix points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

La seule précédente rencontre en compétition officielle entre Clermont et Nice remonte à un quart de finale de Coupe de France en mars 1997 (2-1 après prolongation pour les Aiglons).



Nice n’a perdu qu’un seul de ses 11 derniers matches de Ligue 1 face à un promu (5 victoires, 5 nuls), mais c’était le dernier en date : 0-1 à Troyes lors de la 10e journée.



Clermont a perdu ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1-2 v Nantes, 0-1 v Marseille et 2-3 v St Etienne), plus mauvaise série en cours parmi les équipes actuelles de l’équipe.



Le bilan de Clermont à domicile en Ligue 1 est équilibré, avec 2 victoires, 2 nuls, et 2 défaites. Cependant, les Auvergnats ont, lors de leur dernière réception, échoué à marquer sur leurs terres pour la 1re fois (0-1 v Marseille).



Seul Paris (5) compte plus de victoires à l’extérieur en Ligue 1 cette saison que Nice (4). Les Azuréens sont également ceux qui prennent le moins de buts loin de leurs terres en 2021/22 (3).



Les joueurs de Clermont ont commis 4 erreurs menant à un but adverse, au moins le double de toute autre équipe en Ligue 1 cette saison.



Nice n’a encaissé que 10 buts en 13 matches de Ligue 1 2021/22, meilleure défense de l’élite. 8 des 12 dernières équipes qui en ont concédé au maximum 10 à ce stade de la compétition ont terminé sur le podium en fin de saison, dont les Aiglons eux-mêmes en 2016/17 (9, 3e au final).



Nice a buté sur les montants à 7 reprises en Ligue 1 cette saison, dont une fois lors de chacun de ses 2 derniers matches, seul Marseille (8) fait plus.



L’attaquant de Clermont Mohamed Bayo est le joueur le plus impliqué dans les buts de son équipe en Ligue 1 cette saison (56% - 9/16).



L’attaquant de Nice Andy Delort est le joueur qui a effectué le plus de tirs en Ligue 1 cette saison (47), seul Robert Lewandowski fait aussi bien à l’échelle des 5 grands championnats européens.