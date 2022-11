L1 (J14) : Tout savoir sur Clermont - Montpellier

Clermont marque le pas et n'a pris que deux points sur ses trois dernières sorties en Ligue 1. Mais la formation de Pascal Gastien est toujours installée dans la première partie de tableau. Montpellier est de son côté toujours dans le dur, et rien n'a changé après le départ d'Olivier Dall'Oglio. Le MHSC n'a que deux points d'avance sur la zone de relégation.

Les stats à connaître (avec Opta)

Clermont n’a gagné aucun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), mais n’a plus connu une plus longue série sans succès dans l’élite depuis février-avril 2022 (7).



Montpellier a perdu ses 5 derniers matches de Ligue 1, sa plus longue série depuis avril-mai 2017 (5 également). Le MHSC n’a plus perdu 6 rencontres de rang dans l’élite depuis février-mars 2004 (7).



Seul Angers (10) a perdu plus de matches à domicile en Ligue 1 en 2022 que Clermont (9 – pour 5 victoires et 3 nuls).



Montpellier a perdu 13 déplacements en Ligue 1 en 2022 (3 victoires), au moins 3 de plus que toute autre équipe sur la période. Le MHSC a encaissé 36 buts à l’extérieur en L1 depuis le début de l’année civile, total le plus élevé en compagnie de Troyes.



Clermont (189) et Montpellier (177) sont les équipes ayant subi le plus de fautes en Ligue 1 cette saison.



Romain Pitau a perdu ses 2 premiers matches de Ligue 1 en tant que coach (1-2 v Lyon et 0-3 à Rennes) et pourrait devenir le 1er entraîneur en solo à s’incliner lors de ses 3 premiers matches de L1 sur le banc de Montpellier depuis Robert Nouzaret en février-mars 2004 (5 défaites pour démarrer son mandat).