L1 (J13) : Tout savoir sur Saint-Etienne - Clermont

Saint-Etienne a décroché un second match nul de rang contre Metz le week-end dernier, mais n'a toujours pas gagné en Ligue 1 cette saison. Les Verts sont les derniers dans ce cas dans le championnat de France, et tenteront donc de faire de Clermont leur première victime. Les Clermontois restent sur deux défaites consécutives.

Les stats à connaître (avec Opta)

Il s’agit de la toute 1re confrontation entre St Etienne et Clermont en Ligue 1. Les deux équipes s’étaient déjà affrontées 5 fois toutes compétitions confondues (1 fois en Coupe de France, 4 fois en Ligue 2 entre 2002 et 2004) pour un bilan parfaitement équilibré : 2 victoires chacune et un match nul.



St Etienne a perdu 6 de ses 7 derniers matches de Ligue 1 joués contre un club promu (1 victoire), après être resté invaincu lors de ses 9 précédentes rencontres face à ce genre d’adversaires (6 victoires, 3 nuls).



St Etienne n’a gagné aucun de ses 14 derniers matches de Ligue 1 (7 nuls, 7 défaites), plus longue disette de son histoire dans l’élite et plus longue série en cours.



Clermont a perdu ses 2 derniers matches de Ligue 1 (v Nantes puis Marseille), mais n’a encore jamais enchaîné 3 défaites de suite dans l’élite.



St Etienne reste sur 7 matches sans victoire à domicile en Ligue 1 (4 nuls, 3 défaites), soit depuis le 9 mai dernier et un succès contre Marseille (1-0).



Vainqueur à Bordeaux lors du 1er match à l’extérieur de son histoire en Ligue 1 (2-0 le 8 août), Clermont a depuis enchaîné 5 matches sans gagner loin de Gabriel-Montpied (2 nuls, 3 défaites).



St Etienne est la seule équipe qui n’a pas mené la moindre minute à domicile en Ligue 1 cette saison. Les Verts ont mené en tout et pour tout 60 minutes dans l’élite cette saison, plus faible total.



Wahbi Khazri a marqué 7 buts en 12 matches de Ligue 1 cette saison, c’est déjà autant qu’en 22 matches la saison passée. Le joueur de St Etienne effectue son meilleur début de saison en carrière en L1, lui qui jusque-là affichait au mieux 6 buts après 12 matches, en 2017/18 et 2018/19. Il est le seul joueur avec Jonathan David (Lille, 53%) à être auteur de plus de la moitié des buts de son équipe dans l’élite cette saison (58% - 7/12).



Le portier de Clermont Arthur Desmas affiche le plus mauvais différentiel de Ligue 1 cette saison entre ses buts encaissés (22, hors CSC) et ceux qu’il « aurait dû » encaisser selon le modèle des Expected Goals (15.8) : 6.2.



Claude Puel est le seul entraineur de Ligue 1 2021/22 à effectuer en moyenne son 1er remplacement avant la 45e minute (44e ).