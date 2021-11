L1 (J13) : Tout savoir sur Lens - Troyes

Coup d'arrêt pour Lens, qui a chuté pour la 2e fois sur ses trois dernières rencontres, le week-end dernier, à Lyon. Les Sang et Or sont descendus au pied du podium et comptent bien remettre la marche avant face à des Troyens qui sont invaincus depuis trois rencontres.

Les stats à connaître (avec Opta)

Troyes n'a remporté qu'une seule de ses 9 dernières confrontations avec Lens en Ligue 1 (5 nuls, 3 défaites), mais c'était la plus récente : le 26 mai 2007 (3-0 à domicile).



Lens a gardé sa cage inviolée lors de chacune de ses 4 dernières réceptions de Troyes en Ligue 1 et pourrait enchaîner 5 clean sheets consécutives à domicile contre un même adversaire dans l’élite pour la 2 e fois au 21e siècle après une série contre Nice entre mai 2007 et décembre 2014 (5 également).



Lens a remporté ses 2 derniers matches de Ligue 1 contre un promu mais n'a plus fait la passe de 3 dans l'élite face à ce genre d'adversaires depuis septembre 2001-janvier 2002 (4).



Lens a perdu 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire), après avoir perdu un seul de ses 10 précédents (5 victoires, 4 nuls).



Lens affiche 21 points avec 6 victoires, 3 nuls et 3 défaites en Ligue 1 cette saison, soit un bilan identique à celui de la saison passée à ce stade. Les Sang et Or avaient terminé 7 e .



Troyes n’a perdu aucun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), une 1ère depuis septembre-octobre 2017 (3). L’ESTAC n’a plus fait mieux depuis janvier-février 2013 (5).



Lens a remporté 3 de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 défaite), autant que lors de ses 13 précédents (7 nuls, 3 défaites).



Troyes a remporté 2 matches de Ligue 1 en déplacement cette saison (1 nul, 3 défaites), mais n’a plus fait mieux sur une même saison depuis 2005/06 (3).



Troyes est la seule équipe de Ligue 1 à ne pas avoir eu une seule fois la possession en Ligue 1 cette saison, alors que les Aubois avaient affiché une meilleure possession que leur adversaire lors de 37 de leurs 38 matches de Ligue 2 la saison dernière.



Yoann Touzghar fait partie des 3 joueurs de Troyes à avoir marqué plus d’un but en Ligue 1 cette saison (2) avec Mama Baldé (3) et Xavier Chavalerin (3). Il a joué son unique précédente saison dans l’élite sous les couleurs de Lens, son adversaire du jour, pour 29 matches et 8 buts.