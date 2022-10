L1 (J13) : Tout savoir sur Auxerre - Ajaccio

Le départ de Jean-Marc Furlan n'a pour le moment pas produit l'effet escompté à Auxerre, qui court toujours derrière une troisième victoire cette saison en Ligue 1. A un petit point derrière au classement, Ajaccio reste sur un match nul et une défaite mais se verrait bien sortir de la zone de relégation en battant son adversaire dans ce choc de bas de tableau.

Les stats à connaître (avec Opta)

Auxerre n’a remporté qu’une seule de ses 8 dernières réceptions d’un promu en Ligue 1 (5 nuls, 2 défaites), c’était le 27 août 2011 contre… Ajaccio déjà entraîné par Olivier Pantaloni (4-1).



Ajaccio affiche 1.17 point par match à l’extérieur en Ligue 1 cette saison (7 en 6 déplacements), lui dont la moyenne hors de ses bases n’a jamais excédé 0.84 lors de ses 13 précédents exercices dans l’élite.



Auxerre est l’équipe qui tire en moyenne depuis le plus loin du but adverse en Ligue 1 cette saison (20.9 mètres). Pourtant, l’AJA est l’une des 4 formations à n’avoir jamais marqué depuis l’extérieur de la surface en L1 en 2022/23.



Ajaccio (29 ans et 91 jours) et Auxerre (28 ans et 256 jours) sont les 2 équipes qui alignent en moyenne le 11 de départ le plus âgé en Ligue 1 cette saison.



Ajaccio n’a inscrit que 8 buts après 12 matches en Ligue 1 2022/23, moins que toute autre équipe cette saison et son pire total à ce stade à égalité avec l’exercice 2013/14 (20e et dernier au final).