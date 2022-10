L1 (J13) : Nantes accroché par Clermont

Mohamed répond à Borges

Trois jours après la victoire héroïque face à Qarabag en Ligue Europa (2-1), lui assurant une qualification européenne pour le mois de février prochain, Nantes retrouvait ses supporteurs, ce dimanche, à l’occasion de la réception de Clermont dans le cadre de la 13eme journée de Ligue 1. Dans un stade comble et dans une ambiance comme la Beaujoire sait le faire, les Nantais ont eu dû mal à rentrer dans la partie. Ce sont les Clermontois qui ont mieux débuté ce match en mettant rapidement le pied sur le ballon sans forcément inquiéter Remy Descamps, qui vivait sa première en Ligue 1 dans le but nantais en lieu et place d’Alban Lafont, suspendu. Passé le quart d’heure de jeu, les Nantais ont réussi à accélérer. Les joueurs d’Antoine Kombouaré ont abusé de centres mais cela manquait de précision afin d’inquiéter Diaw, le portier clermontois, impérial dans les airs. Toutefois, les Auvergnats se sont créés les meilleures occasions dans ce premier acte notamment par l’intermédiaire d’Andric (42eme) puis Rashani (43eme), ce dernier profitant d’une perte de balle de Pallois pour mettre à contribution Descamps.Au retour des vestiaires, Clermont est reparti tambour battant. Profitant de l’apathie des joueurs nantais, les protégés de Pascal Gastien ont trouvé la faille dans cette partie. A la réception d’un centre de Bela, Borges, seul au second poteau est venu placer son coup de tête afin de tromper Descamps, impuissant sur le coup (0-1, 53eme). Dos au mur, Antoine Kombouaré a décidé de faire rentrer du sang frais et notamment sur le plan offensif avec Mohamed. Et c’est lui qui a délivré la Beaujoire quelques minutes après son entrée en jeu. A la suite d’une perte de balle de Magnin dans sa surface, Ganago en profite et centre pour son coéquipier. Seul dans les six mètres de Diaw, l’attaquant contrôle puis frappe dans le but vide (1-1, 73eme). Le score n’évoluera plus et Nantes concède un deuxième match nul de suite en championnat. 15emes, les Nantais ne possèdent que deux points d’avance sur Strasbourg, 17eme et premier relégable. De son côté, Clermont reste dans la première moitié du classement. Les Auvergnats sont 8emes.