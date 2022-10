L1 (J13) : Le PSG régale contre Troyes

Les spectateurs du Parc des Princes se sont régalés cette semaine ! Après le festival contre le Maccabi Haïfa (7-2), mardi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’est une nouvelle fois imposé de façon spectaculaire contre Troyes (4-3), ce samedi, pour le compte de la 13eme journée de Ligue 1. Mené à deux reprises, le club de la capitale a repris les commandes du match à l’heure de jeu pour écarter une formation auboise qui n’a jamais démérité. Les trois stars offensives, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, ont encore fait parler la poudre pour permettre au champion de France de reprendre cinq points d’avance sur Lens en tête du classement.

Paris court derrière Troyes

Décomplexés, les Troyens frappaient d'entrée. Sur un contre éclair mené par Abdu Conté, Mama Baldé profitait d’un bon service de Rony Lopes pour fusiller Gianluigi Donnarumma d’une belle reprise de volée (0-1, 3e). Surpris, les Parisiens avaient beaucoup de mal à gérer les percées adverses, souvent très tranchantes et quasiment toutes lancées par le virevoltant Wilson Odobert. Sur l’une d’elles, Rony Lopes passait tout proche du doublé mais Nordi Mukiele revenait en catastrophe pour éviter le deuxième but (10eme).



Après un premier quart d’heure poussif, le champion de France mettait le bleu de chauffe. Sergio Ramos (19eme) et Neymar (22eme) n’étaient pas loin de l’égalisation, qui arrivait finalement du pied gauche de Carlos Soler, sans pitié face à Gauthier Gallon après un service en or du Brésilien (1-1, 24eme). Le portier aubois sortait néanmoins le grand jeu dans la foulée pour empêcher son équipe de perdre le fil en gagnant ses duels face à Neymar (40eme), Nordi Mukiele (40eme), Lionel Messi (41eme) et Vitinha (42eme).

La MNM fait la différence, une défense qui inquiète



Après la pause, les défenses étaient beaucoup moins perméables. Sur un nouveau contre éclair lancé par Wilson Odobert, Mama Baldé profitait de l’apathie de Presnel Kimpembe pour s’offrir un doublé sur une frappe en pivot (1-2, 52eme). Sauf que cette fois-ci, le PSG ne tergiversait pas très longtemps. A 25 mètres, Lionel Messi plaçait un coup de canon pour remettre les pendules à l’heure (2-2, 55eme). Mieux encore, La Pulga adressait par la suite un caviar à Neymar, impitoyable sur sa frappe croisée à mi-hauteur (3-2, 62eme).



En confiance, le Brésilien était d’ailleurs à deux doigts d’offrir une des plus belles passes décisives de sa carrière sur une talonnade après avoir résisté à cinq joueurs, mais Kylian Mbappé perdait son duel avec le gardien (67eme). Un gros raté pour le champion du monde français, qui se rattrapait en transformant un penalty obtenu par Carlos Soler (4-2, 77eme). Une fin de match durant laquelle le PSG se faisait peur entre les deux grosses occasions d’Ike Ugbo (83eme, 84eme) et le but de la tête sur corner d’Ante Palaversa (4-3, 88eme). Un Paris spectaculaire mais friable défensivement. Mais un Paris qui ne perd toujours pas !