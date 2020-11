L1 (J12) : Un Montpellier puissance 4 s’impose à Lorient

Plus à l’aise techniquement, Montpellier a dominé assez nettement ce match face à des Lorientais inoffensifs. Un but de Petar Skuletic (78eme) a suffi aux hommes de Michel Der Zakarian pour prendre les trois points.

Lorient très prudent

Deux équipes avec des dynamiques opposées se rencontraient au Moustoir. Lorient, qui restait sur un seul point pris en quatre matchs et aucun but marqué, et Montpellier, qui restait sur trois victoires convaincantes dans le jeu. Une différence de confiance qui s’est vue sur le terrain. Les Merlus avaient un plan clair, rester en bloc bas pour tenter de placer des contres alors que Montpellier était positionné très haut sur le terrain pour récupérer rapidement le ballon. Impulsé par Florent Mollet, le pressing était efficace mais malgré de nombreuses récupérations de balle, le dernier geste n’était pas au rendez-vous. Il a fallu attendre la vingtième minute pour voir une occasion franche : un coup-franc bien frappé par Téji Savanier et repris par Gaétan Laborde d’une tête renversée sur la barre de Paul Nardi qui était battu. Petit à petit, les Bretons ont réussi à gagner un peu de terrain sans se montrer dangereux toutefois. Au contraire, à la 45eme minute, c’est Montpellier qui a bien failli ouvrir le score. Sur un corner de Téji Savanier frappé au premier poteau, Laporte est au contact avec Daniel Congré et le ballon vient lui frapper la main alors qu’il s’était tourné pour se protéger. L’arbitre siffle un penalty sévère, confirmé par l’assistance vidéo. Téji Savanier s’y colle mais le rate en frappant largement au-dessus. Les deux équipes rentrent donc aux vestiaires sur un score de 0-0.

Skuletic supersub

Deuxième période quasiment identique à la première avec peu de rythme, des Lorientais très prudents et des Montpelliérains à l’aise techniquement. Sans s’affoler, les coéquipiers d’Andy Delort ont continué à jouer leur jeu pour tenter de forcer la décision. Et la lumière est venue de Petar Skuletic, qui a su conclure un contre rapidement mené pour ouvrir le score (78eme). Coaching gagnant car le Serbe venait juste de rentrer. Cette ouverture du score a enfin piqué au vif les Merlus qui ont tenté d’aller égaliser et il s’en est fallu de peu sur une belle frappe de Vincent Le Goff détournée du pied par Jonas Omlin (83eme). Une ultime frappe de Fabien Lemoine au ras de la lucarne du portier de Montpellier (88eme) n’y changeait rien, Montpellier enchaîne une quatrième victoire de suite. La confiance est au maximum pour les Héraultais avant d’accueillir le PSG lors du prochain week-end. Devancés à la différence de buts par Monaco et Lyon, les Montpelliérains sont au pied du podium. Pour Lorient, rien ne change, les Merlus restent barragistes avant d’aller à Angers où il faudra tenter de stopper cette série négative de cinq matchs sans victoire.