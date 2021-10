L1 (J12) : Tout savoir sur Troyes - Rennes

Troyes est sur le bon chemin avec deux victoires sur ses deux derniers matches, pour prendre un peu d'air avec la zone de relégation. Personne n'est sur une meilleure série que l'ESTAC hors top 5 avant cette journée, et les hommes de Laurent Battles comptent bien grimper encore au classement. Mais Rennes, 5e, est l'équipe la plus en forme du moment. Et a le podium en ligne de mire...

Les stats à connaître (avec Opta)

Troyes n'a remporté qu'une seule de ses 9 dernières confrontations avec Rennes en Ligue 1 (4 nuls, 4 défaites), c'était le 24 avril 2013 (2-1).



Troyes n'a remporté aucune de ses 4 dernières réceptions de Rennes en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), sa dernière victoire à domicile contre cet adversaire dans l'élite remontant au 6 novembre 2005 (2-1).



Rennes n’a gagné que 3 de ses 12 derniers déplacements chez un promu en Ligue 1 (4 nuls, 5 défaites).



Tombeur de Nice (1-0) puis de Reims (2-1), Troyes peut faire la passe de 3 en Ligue 1 pour la 1re fois depuis mai 2013 (3 également).



Rennes a gagné 4 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 – dont les 3 derniers – après n’avoir remporté que 2 de ses 10 précédents (3 nuls, 5 revers).



Vainqueur de son dernier déplacement à Metz le 17 octobre (3-0), Rennes peut enchaîner 2 succès hors de ses bases en Ligue 1 pour la 1re fois en 2021.



Troyes affiche la plus faible possession moyenne en Ligue 1 cette saison (40%) alors que l’ESTAC possédait le meilleur pourcentage en Ligue 2 2020/21 (64%).



Rennes reste sur 3 rencontres sans encaisser de but en Ligue 1 et peut égaler sa meilleure série de clean sheets dans l’élite, réalisée pour la dernière fois en décembre 2018-janvier 2019.



Aucun joueur n’a tenté plus de tirs que l’attaquant de Troyes Renaud Ripart sans trouver le chemin des filets en Ligue 1 cette saison (14).



Nayef Aguerd est le joueur qui a tenté le plus de tirs à la suite d’un corner en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière (27). Son coéquipier à Rennes Gaëtan Laborde est 2e avec 25 frappes.