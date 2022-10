L1 (J12) : Tout savoir sur Troyes - Lorient

Troyes avance moins vite depuis quelques semaines, avec deux points pris sur ses trois derniers matches. Lorient, de son côté, a vu sa série de victoires s'arrêter, mais pas d'invincibilité. Les Merlus sont deuxièmes, à trois points du PSG. 14 points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Ce sera le 11e match entre Troyes et Lorient en Ligue 1 (3 victoires troyennes, 3 nuls, 4 victoires lorientaises), mais c’est la 1re fois que les 2 clubs s’affrontent sans que l’un ou l’autre soit un promu dans l’élite.



Troyes a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 14 derniers matches de Ligue 1 (28 buts encaissés), plus longue série en cours en compagnie de Brest.



Lorient a gagné ses 3 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1, la meilleure série de son histoire à égalité avec novembre-décembre 2013 (3).



Seul Reims (39.1%) affiche une moins bonne possession moyenne que Troyes (42.7%) et Lorient (42.4%) en Ligue 1 cette saison.



Troyes (16.4) et Lorient (16) sont de loin les 2 équipes qui affichent la valeur PPDA la plus haute en Ligue 1 cette saison (Montpellier, 3e , est à 13.5), ce qui signifie que ce sont les 2 équipes qui autorisent en moyenne le plus de passes adverses par action défensive et donc celles qui pressent le moins haut/intensément.



Lorient est l’équipe qui a effectué le moins de récupérations hautes en Ligue 1 cette saison (58) et celle qui en a subi le plus (120, 19 de plus que toute autre équipe).