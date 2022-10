L1 (J12) : Tout savoir sur Reims - Auxerre

Reims, qui vient de se séparer d'Oscar Garcia, ne gagne plus en Ligue 1, avec une série de trois matches nuls consécutifs. Auxerre vient également de remercier Jean-Marc Furlan et n'a pris que deux points sur ses cinq derniers matches. Une rencontre entre deux équipes malades.

Les stats à connaître (avec Opta)

Ce sera le 1er match de Ligue 1 entre Reims et Auxerre, bien que les 2 formations totalisent 71 saisons à elles 2 dans l’élite (38 pour Reims, 33 pour Auxerre). Les Rémois se sont toujours imposés face à l’AJA toutes compétitions confondues (4/4).



Auxerre compte 9 points après 11 matches de Ligue 1 2022/23, son total le plus faible à ce stade de la saison depuis sa 2e saison dans l’élite en 1981/82 (9), en comptant 3 points pour une victoire.



Reims n’a gagné aucun de ses 8 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 nuls, 5 défaites). Sa dernière victoire à la maison remonte au 20 avril 2022 (2-1 contre Lille).



Auxerre (10) et Reims (9) sont les 2 équipes qui affichent le moins d’attaques construites en Ligue 1 cette saison.



Reims et Auxerre sont, avec Nice et Strasbourg, 2 des 4 équipes qui n’ont pas encore inscrit le moindre but depuis l’extérieur de la surface en Ligue 1 cette saison.