L1 (J12) : Tout savoir sur Clermont - Marseille

Clermont a rechuté le week-end dernier après sa victoire lors de la 10e journée et continue d'alterner entre le chaud et le froid dans cette première partie de saison. Marseille a de son côté encore décroché un match nul contre Nice mercredi (1-1) alors qu'il n'a gagné qu'un seul de ses 8 derniers matches toutes compétitions confondues.

Les stats à connaître (avec Opta)

Il s’agit de la 1re confrontation entre Clermont et Marseille en Ligue 1. Toutes compétitions confondues, les 2 clubs ne se sont affrontés qu’une seule fois, en 16e de finale de Coupe de la Ligue le 26 octobre 2016 avec une victoire de l’OM (2-1 à Gabriel-Montpied).



Marseille n'a remporté qu'un seul de ses 5 derniers déplacements chez un club promu en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites) : contre Lorient le 24 octobre 2020 (1-0).



Clermont n’a gagné qu’un seul de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (4 nuls, 4 défaites) – contre le tenant du titre Lille le 16 octobre (1-0) – alors qu’il s’était imposé lors de ses 2 premiers.



Marseille n’a remporté qu’un seul de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites) – un succès 4- 1 contre Lorient le 17 octobre – après avoir gagné chacun de ses 3 précédents.



Clermont n’a perdu que 2 de ses 24 réceptions en championnat depuis le début de la saison dernière (15 succès, 7 nuls) : c’était contre Ajaccio le 24 octobre 2020 en Ligue 2 (0-2) et le 26 septembre dernier contre Monaco en Ligue 1 (1-3).



Marseille n’a perdu qu’un seul de ses 5 déplacements en Ligue 1 cette saison (2 victoires, 2 nuls) – une défaite 2-0 à Lille le 3 octobre – aucune équipe ne fait mieux dans l’élite en 2021/22.



Bien que Clermont affiche la plus haute moyenne d’âge en Ligue 1 cette saison (27 ans et 339 jours – minimum 1 rencontre disputée), ses joueurs ne comptabilisent que 330 rencontres dans l’élite en cumulé, c’est bien moins que toute autre équipe (Troyes, 2e plus faible total, est à 949).



L’attaquant de Clermont Elbasan Rashani a marqué sur chacun de ses 4 tirs cadrés en Ligue 1 cette saison, plus haut total pour un joueur ayant trouvé le chemin des filets sur 100% de ses frappes cadrées. Cependant, le Kosovar n’a tenté que 3 tirs sur ses 5 derniers matches dans l’élite (0 cadré).



Le joueur de Marseille Dimitri Payet pourrait, face à Clermont, marquer contre une 35e équipe différente en Ligue 1, record parmi les joueurs actuels de l’élite. En cas de but face aux Auvergnats, il aura marqué contre chacune des 20 équipes de L1 2021/22.



Jorge Sampaoli a écopé de 6 cartons en Ligue 1 depuis ses débuts en tant qu’entraîneur sur le banc de Marseille le 10 mars dernier (5 jaunes, 1 rouge), au moins 2 de plus que tout autre coach sur la période.