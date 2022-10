L1 (J12) : Tout savoir sur Clermont - Brest

Clermont va bien et entretient une série d'invincibilité intéressante, avec trois matches de rang sans défaite. Brest, de son côté, s'est séparé de Michel Der Zakarian et occupe la dernière place du classement avec deux revers sur ses deux dernières rencontres.

Les stats à connaître (avec Opta)

Brest a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 14 derniers matches de Ligue 1 (34 buts encaissés), plus longue série en cours en compagnie de Troyes et la plus longue de son histoire (à égalité avec août-novembre 1982 et mars 2013-août 2019), La dernière clean sheet du SB 29 dans l’élite remonte au 1er mai dernier contre… Clermont (2-0).



Clermont a marqué au moins un but lors de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1 et peut égaler la meilleure série de son histoire (5 en août-octobre 2021 et avril-mai 2022).



Clermont (10.86) et Brest (10.41) sont les 2 équipes qui affichent le plus faible total d’Expected Goals en Ligue 1 cette saison, Clermont étant par ailleurs l’équipe qui « aurait dû » encaisser le plus de buts selon le modèle des xG (20.72).



Clermont (4) et Brest (3) sont 2 des 3 équipes avec Reims (3) à avoir encaissé le plus de buts à la suite d’une attaque directe (séquence dans le jeu aboutissant par un tir ou un ballon touché dans la surface adverse au cours de laquelle au moins 50% des actions sont faites vers l’avant) en Ligue 1 cette saison.



Les 7 derniers buts de Brest en Ligue 1 ont été marqués par 7 joueurs différents : Le Douaron, Dari, Honorat, Lees-Melou, Slimani, Del Castillo, Fadiga.